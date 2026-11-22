Alors que le Real Madrid s’est imposé hier soir face au Celta de Vigo (2-1) au bout du suspense, le tournant de la rencontre s’est joué dès la pause dans le tunnel du Bernabéu. Menés au score (0-1), les Madrilènes ont pu compter sur le leadership de Kylian Mbappé pour remobiliser les troupes et ajuster le pressing, comme le révèle un extrait capté par les caméras de DAZN. L’attaquant français a d’abord interpellé Yan Diomande : « le match n’est pas terminé. Arrête de penser. » Avant de lancer un échange tactique musclé avec Eduardo Camavinga : « si tu ne nous dis rien, on est obligé d’y aller. » Ce à quoi le milieu de terrain a répondu : « si vous y allez, allez-y », entraînant cette mise au point immédiate de Mbappé : « ouais, mais bon, le problème, c’est que le n°23, le deuxième attaquant est toujours tout seul. »

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Cette mise au point à la mi-temps a porté ses fruits au retour des vestiaires, permettant à la Maison Blanche de reprendre le contrôle de la partie. Après l’égalisation signée Jude Bellingham (66e), c’est finalement le coaching gagnant de José Mourinho qui a fait basculer la rencontre dans le money-time, Carlos Espí surgissant en fin de match (85e) pour offrir une neuvième victoire consécutive précieuse aux Merengues.