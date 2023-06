Manchester United a trouvé un remplaçant de luxe à De Gea, l’AC Milan part au bras de fer avec le PSG pour Thuram

Le digne héritier de De Gea est pisté par MU

La suite après cette publicité

Dernièrement c’est le flou total pour savoir qui sera le gardien de Manchester United à la rentrée. David De Gea, n’a plus que quinze jours sur son contrat et a jusqu’à présent refusé de prolonger son séjour de deux ans supplémentaires. Le portier espagnol refuse l’énorme réduction de salaire proposé par le club. Erik ten Hag veut un gardien compétent la saison prochaine, et du coup, le Red Devils envisagent sérieusement d’enrôler Jordan Pickford. Comme le rapporte le Daily Star, Manchester United prépare une offre de 52 millions d’euros pour le gardien des Three Lions. Everton, qui accuse de gros déficits financiers, ne pourra pas refuser.

L’AC Milan tente le tout pour le tout pour Thuram

On découvre dans La Gazzetta Dello Sport que l’AC Milan veut lancer un bras de fer avec le PSG pour Marcus Thuram. Selon le journal au papier rose, le club milanais hésite entre recruter Loïs Openda en signant un gros chèque pour le RC Lens, on s’offrir les services de Thuram, libre de tout contrat. Les Rossoneri proposent 4,5 millions d’euros par an à l’avant-centre français. À Paris, il gagnerait plus, mais sans certitudes d’avoir autant de temps de jeu qu’à Milan, ce qui peut faire toute la différence.

À lire

PSG : Kylian Mbappé esquive encore la question sur sa fin de contrat

La Roma a le destin de Dybala dans ses mains

Dans le Corriere Dello Sport aujourd’hui. On apprend que Paulo Dybala a décidé de demander une revalorisation salariale à la Roma. Plus précisément l’Argentin aurait été approché par des clubs anglais, et face à ces attaques, la Roma veut le blinder pour l’empêcher d’avoir des envies de départ. Et sur la Une de La Gazzetta Dello Sport, on peut lire que Milinkovic Savic est tout proche de la Juve. En cas de départ de Rabiot cet été, la Vieille Dame va tout faire pour recruter le serbe de la Lazio.