Nice - OM : Jorge Sampaoli justifie ses choix peu gagnants

Des retrouvailles presque deux mois plus tard. Après les incidents à l'Allianz Riviera lors de la 3e journée de Ligue 1, et le report du match, l'OGC Nice et l'Olympique de Marseille se retrouvaient ce mercredi soir sur la pelouse du Stade de l'Aube de Troyes, en terrain neutre donc et à huis clos. Pour cet acte II, les Phocéens ont globalement souffert face à des Aiglons joueurs et poussés par leur entraîneur Christophe Galtier mais ont finalement pris un point grâce à une réalisation de Dimitri Payet (1-1). La rencontre n'a pas été simple et il faut dire que Jorge Sampaoli ne se l'est pas forcément rendu.

Avec la suspension de Leonardo Balerdi et les absences de Pol Lirola et Amine Harit, non qualifiés pour cette partie puisqu'ils avaient signé à l'OM après le match à Nice, l'entraîneur argentin a du innover en titularisant Alvaro Gonzalez, Jordan Amavi, Gerson ou encore Luis Henrique. Le défenseur espagnol n'avait par exemple pas joué depuis le 30 septembre et le match contre Galatasaray en Ligue Europa, tandis que le latéral avait lui seulement fait un match à Angers. Rapidement, on a vu les Phocéens en difficulté, surtout Amavi qui a pris plusieurs offensives dans son dos. Les choix du technicien de 61 ans n'ont donc pas forcément été payants, et ce dernier s'est justifié en conférence de presse.

«Physiquement, ils n'étaient pas prêts (Rongier et Ünder)»

«L'objectif, c'était déjà de mettre les meilleurs et les plus frais. On a mis deux latéraux un peu plus bas pour les mettre en difficulté, pour que leurs excentrés puissent aller chercher nos latéraux pour ensuite avoir des espaces dans son dos. On les a plus mis en difficulté en deuxième mi-temps. On a eu des situations en deuxième période, on aurait pu gagner ce match-là. Mais la modification de la structure a été faite par rapport aux joueurs qui étaient à 100% de leur qualité physique», a déclaré Jorge Sampaoli devant les journalistes avant d'expliquer ses changements surprenants, Rongier ou Ünder restant sur le banc.

«Physiquement, ils n'étaient pas prêts. Ils ont beaucoup joué, ils étaient bien entamés, et on les a fait venir juste pour qu'ils puissent voyager. Pour Luan, on a été obligé de le faire entrer parce que Jordan avait des crampes, et on a tiré au maximum avec lui pour que Luan puisse jouer le moins possible. C'est pour ça qu'on n'a pas fait entrer Rongier et Ünder», a enchaîné l'Argentin avant de filer. Avec l'enchaînement des rencontres, l'OM n'a pas le temps de souffler et il va vite falloir se reconcentrer puisqu'un déplacement à Clermont attend les Phocéens ce week-end (dimanche à 20h45).