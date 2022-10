Nantes - Fribourg : les compositions officielles

Le FC Nantes accueille Fribourg à la Beaujoire ce jeudi soir pour le 4e match de la phase de poules de la Ligue Europa dans ce groupe G (match à suivre en direct commenté sur notre site à 18h45). Les Canaris (3e, 3 points) jouent clairement leur survie face au leader invaincu du groupe Fribourg (9 points). En cas de défaite, les hommes d'Antoine Kombouaré seront distancés par les Allemands et probablement par Qarabag (2e, 6 points) qui accueille dans le même temps le dernier du groupe, l'Olympiakos (0 point).

La suite après cette publicité

Côté composition, pas de surprise pour les Canaris avec une équipe alignée en 4-4-2 et toutes les armes offensives disponibles pour Kombouaré. Mohamed et Guessand auront les clés de l'attaque, épaulés par l'explosif Nigérian Moses Simon ou encore le maître à jouer Ludovic Blas. Nicolas Pallois est associé à Andrei Girotto dans la charnière centrale. Pour les Allemands, également un 4-4-2 concocté par Christian Streich. Petersen et Jeong sont alignés en pointe. Sur l'aile, le buteur de l'aller Vincenzo Grifo est bien présent. Par rapport à jeudi dernier, Kubler remplace Sildillia côté droit en défense tandis que Keitel prend la place d'Eggestein dans l'entrejeu.

Les compositions d'équipes :

Nantes: Lafont (cap.) - Corchia, Girotto, Pallois, Merlin - Blas, Sissoko, Chirivella, Simon - Guessand, Mohamed

Fribourg : Flekken - Kubler, Ginter, Lienhart, Gunter (cap.) - Doan, Keitel, Hofler, Grifo - Petersen, Jeong