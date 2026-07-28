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Monaco : accord total pour le transfert de Matthis Abline

Par Sebastien Denis - Aurélien Léger-Moëc
1 min.
Matthis Abline marque un but face à l'OM @Maxppp

Il y a 6 jours, l’accord était tout proche entre l’AS Monaco et le FC Nantes au sujet du transfert de l’attaquant Matthis Abline. Il est désormais total selon nos informations. Il s’agit d’un transfert de 25 M€ + 5 M€ de bonus.

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La visite médicale est prévue mercredi pour l’attaquant de 23 ans, qui s’est entendue avec le club de la Principauté autour d’un contrat de 4 ans. Déjà tout proche de quitter Nantes l’été dernier, il fait cette fois le grand saut, et devrait succéder à Folarin Balogun, qui pourrait lui quitter Monaco d’ici la fin du mercato estival.

Pub. le - MAJ le
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