Monaco : accord total pour le transfert de Matthis Abline

Il y a 6 jours, l’accord était tout proche entre l’AS Monaco et le FC Nantes au sujet du transfert de l’attaquant Matthis Abline. Il est désormais total selon nos informations. Il s’agit d’un transfert de 25 M€ + 5 M€ de bonus.

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🚨 EXCL #mercatoASM 🔴⚪️



✅accord total entre le FC Nantes et l’AS Monaco pour le transfert de Mathis Abline.



💰contrat de 4 ans. Montant du deal : 25 M€ + 5 M€ de bonus



🩺visite médicale ce mercredi https://t.co/0bbPAC3Ufb pic.twitter.com/vcCSi0p5Bi — Sébastien Denis (@sebnonda) July 28, 2026

La visite médicale est prévue mercredi pour l’attaquant de 23 ans, qui s’est entendue avec le club de la Principauté autour d’un contrat de 4 ans. Déjà tout proche de quitter Nantes l’été dernier, il fait cette fois le grand saut, et devrait succéder à Folarin Balogun, qui pourrait lui quitter Monaco d’ici la fin du mercato estival.