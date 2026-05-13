Fais ta liste des Bleus pour le Mondial

Ce jeudi en début de soirée dans le journal de 20h de TF1, Didier Deschamps va livrer sa tant attendue liste pour la Coupe du Monde 2026 qui aura lieu du 11 juin au 19 juillet, en Amérique du Nord. Avant de connaître la liste des Bleus du sélectionneur national, Foot Mercato vous propose de vous prendre pour DD et de composer votre propre sélection des 26. Notre rédaction vous propose donc une liste élargie de noms (retenus selon des critères de performance et de disponibilité) pour faire votre choix. Comme DD, il vous faudra choisir, 3 gardiens, 9 défenseurs, 7 milieux de terrain et 7 attaquants.

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Si de nombreux joueurs ont déjà leur ticket pour le Mondial, il subsiste de gros doutes pour quelques joueurs. Alors faites votre liste des 26 pour la partager à vos amis et vos proches pour la comparer.