OM : Rachid Zeroual allume Pablo Longoria et prévient le club

L’Olympique de Marseille a connu une saison très décevante cette année. En plus des résultats sportifs, le club a traversé une très grosse crise en interne en début de saison, ce qui a poussé à la démission de Marcelino. Le président Pablo Longoria, après une réunion très houleuse avec les groupes de supporters et notamment Rachid Zeroual, avait aussi réfléchi à son avenir. Finalement, il a décidé de rester et veut donc repartir sur des bonnes bases cet été. Mais Rachid Zeroual, membre des South Winners, n’en a pas fini avec lui.

Dans un entretien avec La Marseillaise, Rachid Zeroual a encore taclé Pablo Longoria et prévient l’OM. « Au final, je me dis que le cauchemar va continuer. Est-ce que nous méritons une telle direction ? Et combien de temps encore va-t-on la subir ? Il pourra mettre qui il veut sur le banc, tant que Longoria imposera que ses joueurs jouent, l’OM n’avancera pas. Nous demandons à voir qui va venir et dans quelles conditions. Comme j’aimerais bien que l’OM n’ait pas à récupérer des Amavi ou Vitinha. Quand je vois la saison qui est en train de se préparer, je n’aimerais pas être à la place de Longoria. Il faudrait se débarrasser de certains, mais ils ont des contrats qu’aucun club sérieux ne peut prendre à sa charge. Si cela se passe encore mal, cela pétera encore en septembre » Le message est clair.