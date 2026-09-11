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Fenerbahçe se sépare finalement de son coach

Par Matthieu Margueritte
1 min.

L’histoire est bel et bien terminée entre Fenerbahçe et son entraîneur Ismaïl Kartal. Hier, alors que son équipe sortait d’un match nul face à l’AS Roma (1-1) en Ligue des Champions, le coach stambouliote avait surpris tout son monde en annonçant sa démission, trois mois seulement après son retour sur les rives du Bosphore. Une décision qui avait été suivie par un autre coup de théâtre, à savoir le choix du président du Fener de le retenir.

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Attendu à l’entraînement ce vendredi, Kartal ne s’est pas présenté. Suite à cette absence remarquée, A Spor révèle que le directeur sportif de Fenerbahçe, Oğuz Çetin, a quitté le centre d’entraînement pour rencontrer Kartal. Et après une discussion entre les deux hommes, le média turc assure que Fenerbahçe a décidé de se séparer de son coach et de le remplacer temporairement par l’ancien attaquant de Liverpool, Dirk Kuyt, qui était l’adjoint de Kartal.

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