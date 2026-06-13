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Coupe du Monde

CdM 2026 : les Anglais victimes d’un énorme cambriolage

Par Maxime Barbaud
1 min.
Harry Kane et Thomas Tuchel avec l'Angleterre @Maxppp

L’arrivée des Anglais aux États-Unis ne se passe pas aussi bien que prévu. Ils ont été victimes d’un invraisemblable cambriolage. Lors du transfert de leur matériel de la Floride à leur camp de base de Kansas City, une grande partie de leur matériel s’est fait dérober.

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Ainsi, ils ont perdu des crampons, ceux qui étaient prévus pour les matchs du Mondial, mais aussi des ballons, et diverses fournitures utilisées par le staff technique. La sélection a déjà une petite idée sur les auteurs. Elle soupçonne les conducteurs du van volé d’être des complices dans cette histoire. D’après les médias sur place, les Three Lions n’auraient plus qu’un seul ballon à disposition pour s’entraîner… Ils disputent leur premier match contre la Croatie mercredi 17 juin.

Pub. le - MAJ le
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