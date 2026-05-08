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Ligue 1

OM : Habib Beye annonce deux forfaits avant le déplacement au HAC

Par Tom Courel

Présent en conférence de presse avant la rencontre face au Havre ce dimanche à 21h00, Habib Beye a évoqué de nombreux sujets face aux journalistes. Comme durant chaque exercice médiatique, le coach olympien a notamment fait le point sur les joueurs forfaits. Et deux de ses hommes ne pourront pas être présents au Stade Océane.

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« Tim (Weah) sera forfait dimanche et Hamed Traoré qui s’est blessé le week-end dernier aussi » a déclaré l’entraîneur sénégalais. L’Américain et l’Ivoirien manqueront donc à l’appel pour, peut-être, limiter la casse durant cette fin de saison amère.

Pub. le - MAJ le
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