EdF : Hugo Lloris défend Antoine Griezmann

Le capitaine de Tottenham et de l'équipe de France Hugo Lloris (35 ans), croit toujours en Antoine Griezmann (31 ans) malgré sa situation de temps de jeu (régulé) à l'Atlético Madrid. C'est ce qu'a partagé l'ancien portier de l'OL auprès de Téléfoot : « je pense que ça peut le frustrer, mais ça ne l'affecte pas, parce que quand il entre, il est décisif (comme face à Porto). On connaît tous l'importance d'Antoine, c'est un très grand joueur. Il a amené énormément à l'équipe de France ces dernières années et nul doute qu'il continuera à le faire. »

On rappelle que l'international français (108 sélections, 42 buts) joue moins de 30 minutes par match depuis le début de l'exercice 2022-2023, par choix de Diego Simeone. Le club devra payer 40 millions d'euros si leur numéro 8 dispute plus de 50 % des matchs sur la durée totale de son prêt. L'Atlético évite cela pour le moment alors que "Grizou" redevient efficace, 3 buts en 6 matchs sur ce début de saison.