Le Barça tout près d’attirer une pépite égyptienne de 17 ans

Le FC Barcelone serait tout proche d’attirer l’un des plus grands talents émergents du football africain : l’attaquant égyptien Hamza Abdelkarim. Le club blaugrana négocie depuis environ trois semaines pour faire venir dès janvier le jeune buteur de 17 ans, révélation du dernier Mondial U17 au Qatar où il s’est distingué par son efficacité et plusieurs distinctions de MVP. Déjà convoité l’été dernier par le Bayern Munich, Abdelkarim était resté à Al Ahly faute d’accord, mais ses performances en sélection ont relancé l’intérêt européen. La direction catalane souhaite le recruter pour renforcer un Barça Atlètic en manque d’attaquants.

Selon le journaliste Achraf Ben Ayad et le quotidien espagnol Sport, l’opération pourrait se concrétiser sous forme d’un prêt avec option d’achat, même si un transfert sec reste possible. Malgré la réticence d’Al Ahly, le joueur pousse pour rejoindre Barcelone. Ces dernières semaines, de nombreux clubs — Manchester City, Bayern, Lyon ou encore Milan — auraient tenté de s’aligner, mais le Barça semble en avance dans le dossier. Déjà apparu avec l’équipe première de son club, Abdelkarim est réputé pour sa puissance de frappe et son instinct dans la surface. Le plan du Barça serait de le laisser s’adapter cette saison avant de l’intégrer à la préparation estivale du groupe professionnel.