Pourquoi il ne faut absolument pas rater PSG-FC Bruges

C'est la dernière affiche de la Ligue des Champions en 2021 pour le PSG. Ce mardi soir, le Paris Saint-Germain accueille au Parc des Princes pour la 6e journée de la phase de poules de la C1, pour affronter le FC Bruges. Le club coaché par Mauricio Pochettino a beaucoup à se faire pardonner. Si le PSG s'amuse en Ligue 1, il ne convainc pas. C'est encore plus le cas en Ligue des Champions. Remontés à bloc, Lionel Messi et les siens vont tout donner pour enfin offrir du spectacle à leurs supporters.

La suite après cette publicité

Plusieurs raisons de ne pas rater PSG-FC Bruges

Pour le PSG face à Bruges, une victoire est obligatoire. Aussi bien pour terminer l'année en beauté que pour laver l'affront du match aller où les Parisiens avaient eu toutes les peines du monde à bouger une équipe belge alors solide. Mais depuis, la machine brugeoise s'est enrayée. Résultat, une défense passoire et beaucoup trop de buts encaissés (Bruges a déjà concédé 16 buts en 5 matches dans la compétition et 14 sur les 5 derniers matches toutes compétitions confondues). On pourrait donc assister une avalanche de buts Porte de Saint Cloud d'autant que le FC Bruges devra jouer le tout pour l'attaque pour tenter d'arracher la troisième place du groupe afin d'être rebasculé en Ligue Europa.

Lionel Messi a beaucoup à se faire pardonner

De quoi régaler Kylian Mbappé et surtout Lionel Messi. Dans une compétition qu'il raffole tout particulièrement (123 buts en C1 depuis le début de sa carrière et 3 buts en 5 matches avec le PSG), le septuple Ballon d'Or, qui a réalisé tant d'exploits et mis de buts en C1, est attendu au tournant et se doit de marquer les esprits, surtout après sa performance insipide face au RC Lens. Une bien bonne nouvelle pour Mauricio Pochettino qui pourra également compter sur Kylian Mbappé pour percer la défense belge.

Vu la puissance offensive du PSG et de la prise de risques quasiment obligatoire à venir de Bruges, on devrait donc assister à un match spectaculaire, débridé et à l'intensité des grands soirs. Et pour ne rien rater de ce spectacle unique, une solution : profiter de l’offre RMC Sport + beIN Sports qui vous permet d’accéder en direct à toutes les rencontres de la Ligue des Champions pour seulement 19€ par mois pendant 12 mois. L’opportunité est idéale de pouvoir savourer dans les meilleures conditions cette affiche unique entre le PSG et le FC Bruges ce mardi à 21h. Pour en profiter, rendez-vous ici.