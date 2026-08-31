Chelsea : Tosin Aradabioyo entre Tottenham et le Betis

Chelsea n’a pas fini son dégraissage. En effet, plusieurs joueurs sont concernés par un départ d’ici la fermeture du marché, mardi à minuit pour l’Angleterre. Le cas Tosin Aradabioyo sera à n’en pas douter l’un des plus discutés côté Chelsea. Recruté à Fulham en 2024, le défenseur anglais âgé de 28 ans ne fait pas partie des plans de Xabi Alonso.

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Son profil plait à Tottenham, et les négociations sont engagées entre les deux clubs. Mais ce n’est pas tout, puisque le Betis s’est aussi positionné sur le joueur. Mais ce sera uniquement en cas de départ de son défenseur brésilien Natan, âgé de 25 ans.