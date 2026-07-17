Les premiers indices de la composition des Bleus face à l’Angleterre

Didier Deschamps devrait procéder à plusieurs changements pour le match de la troisième place de la Coupe du monde face à l’Angleterre, samedi soir à Miami. Selon L’Équipe, Lucas Hernandez et N’Golo Kanté, qui n’ont toujours pas disputé la moindre minute depuis le début du tournoi, sont attendus dans le onze de départ pour cette ultime rencontre.

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Champions du monde en 2018, les deux cadres des Bleus pourraient ainsi vivre leur seule apparition du Mondial 2026. À respectivement 30 et 35 ans, Lucas Hernandez et N’Golo Kanté disputeront peut-être leur dernier match en Coupe du monde, avec en ligne de mire une dernière sortie sous le maillot de l’équipe de France qui ramènerait la troisième place.