JT Foot Mercato : l'AC Milan galère à lancer son mercato

L'AC Milan enchaîne les revers

Passé sous pavillon américain, l'AC Milan compte bien confirmer son titre de champion d'Italie et retrouver les sommets du football européen. Ça passe évidemment par des recrutements lors du mercato. Mais le club milanais galère. Pour le moment, le seul gros coup se nomme Zlatan Ibrahimovic qui a prolongé son contrat. Au milieu, Renato Sanches était une cible prioritaire, mais le PSG a tout chamboulé. Le Portugais pourrait tout de même être tenté par Milan si son transfert échoue avec le club de la capitale. Autre cible, le Belge Charles de Ketelaere. Si le joueur veut rejoindre le club italien, les négociations bloquent en raison des 35 millions d'euros réclamés par Bruges. Selon AS, Nabil Fekir est aussi courtisé. Les Rossoneri sont même passés à la vitesse supérieure en dégainant une première offre de 15 millions d'euros + des bonus pouvant faire grimper la note à 20 millions d'euros. Une proposition jugée insuffisante par les Andalous, qui ont refusé. Le Betis veut récupérer entre 35 et 40 millions d'euros pour le Français.

Icardi fait de la résistance

Placé sur la liste d'indésirables par Luis Campos, Mauro Icardi a malgré tout pris part à la tournée du PSG au Japon. Ce n'est pas pour autant que le club parisien compte sur lui. Il n'y a qu'à voir l'arrivée d'Hugo Ekitike à son poste et la piste Gianluca Scamacca. Mais cette situation n'inquiète pas l'Argentin, loin de là. Car selon nos informations Mauro Icardi n'a aucune intention de quitter le PSG. Pour l'instant, il ne cherche aucune porte de sortie. Pour rappel, il est sous contrat jusqu'en 2024 avec un salaire annuel aux alentours de 12M€. Pourtant, les prétendants ne manquent pas. Monza ou Nice ont tenté leur chance, en vain. La dernière piste en date serait l'AS Roma selon nos informations.

Les officiels du jour

Empêtrés dans d'importants problèmes financiers, les Girondins de Bordeaux sont dans l'obligation de vendre pour espérer ne pas déposer le bilan. En ce sens, le club vient d'annoncer avoir trouvé un accord avec Southampton pour le transfert de Sékou Mara (19 ans). L'attaquant des Marine et Blanc va se rendre en Angleterre afin d'y passer sa visite médicale, avant de s'engager avec les Saints. Un transfert qui va rapporter 13 millions d'euros.