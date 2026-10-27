Ballon d’Or : Thomas Tuchel adresse un vibrant hommage à Harry Kane

Harry Kane peut compter sur le soutien de Thomas Tuchel après son sacre au Ballon d’Or 2026. Le sélectionneur de l’Angleterre, qui connaît parfaitement son capitaine pour l’avoir côtoyé au Bayern Munich également, a tenu à saluer cette consécration obtenue ce lundi soir à Londres. L’attaquant anglais a devancé Kylian Mbappé et Lamine Yamal pour décrocher le premier Ballon d’Or de sa carrière. Un accomplissement majeur pour le buteur de 33 ans, dont la régularité et les performances ont fini par convaincre les votants.

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Dans un message particulièrement chaleureux, Tuchel a livré des mots forts à l’égard de son capitaine : « Félicitations Harry pour ce Ballon d’Or amplement mérité ! Les superlatifs me manquaient depuis longtemps pour décrire tes performances, mais je suis ravi de voir que le monde du football te reconnaît enfin officiellement. Devenir le premier Anglais à remporter cette prestigieuse distinction depuis 25 ans la rend d’autant plus spéciale, et nous avons la chance de t’avoir comme capitaine. Je sais que tu profiteras de ce moment avec tes proches avant de retourner faire ce que tu fais de mieux : marquer des buts et gagner des matchs. » Un hommage appuyé qui devrait toucher Kane, avant de retrouver ses objectifs avec le Bayern Munich et la sélection anglaise.