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Officiel Coupe du Monde

Coupe du Monde 2026 : le classement final des meilleurs passeurs

Par Kevin Massampu - Chemssdine Belgacem
1 min.
Olise avec l'équipe de France @Maxppp

La Coupe du Monde 2026 touche officiellement à sa fin. Si l’on connaît désormais le vainqueur de cette 23e édition, à savoir l’Espagne, on connait également le classement final des meilleurs passeurs de la compétition. Auteur de sept passes décisives durant le tournoi, sans pour autant marqué le moindre but, Michael Olise termine sa première Coupe du Monde en tête du classement avec 7 offrandes. Derrière lui, Lionel Messi boucle ce Mondial avec quatre passes décisives.

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Classement final des passeurs
#1 Flag France Michael Olise 7 #2 Flag Brésil Bruno Guimarães 4 #3 Flag Maroc Brahim Díaz 4 Voir le classement complet

Le joueur de l’Inter Miami a également fini à la deuxième position du classement final des buteurs. Kylian Mbappé, vainqueur du trophée du meilleur buteur de la compétition pour la deuxième fois d’affilée, se hisse à la 3e marche de ce podium avec le même nombre de passes décisives que son ancien coéquipier au PSG. Bruno Guimaraes (Brésil), Martin Ødegaard (Norvège) et Brahim Diaz (Maroc) finissent également avec le même nombre d’offrandes que Messi et Mbappé.

Pub. le - MAJ le
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