Endrick peut-il vraiment rester à l’OL ?

« Mon avenir ? Je me sens très bien, je me sens très heureux ici. Je suis content avec mes coéquipiers et pour le reste, je confie ça à Dieu. Si je dois retourner au Real, je vais retourner au Real, si je dois prolonger ici, ça se fera, on verra. J’aimerais rester ici, tout le monde fait le maximum pour que je me sente bien ». Tels étaient les propos d’Endrick dimanche soir devant les caméras de Ligue 1+.

La suite après cette publicité

Auteur d’un gros match face au Stade Rennais lors de la victoire 4-2 de son équipe, pendant laquelle il a inscrit un but, le petit prodige brésilien a donc ouvert la porte à une nouvelle saison en terres rhodaniennes. Un premier pas en avant donc pour une possible prolongation du prêt, alors que les Lyonnais n’ont aucune option d’achat, ni de clause pour activer un deuxième prêt dans le deal qui avait été conclu avec le Real Madrid l’hiver dernier.

La suite après cette publicité

Le Real Madrid compte sur lui

Endrick peut-il donc vraiment rester à Lyon ? La tendance reste clairement négative, du moins pour les intérêts de l’Olympique Lyonnais. En Espagne, il ne fait aucun doute que le Real Madrid compte sur lui pour la saison prochaine. En fin de semaine dernière, le média AS expliquait ainsi que la direction merengue avait déjà parlé avec le Brésilien pour lui faire savoir qu’elle compte sur lui pour la saison prochaine. Une place plutôt importante lui est même déjà réservée. « Il n’y aura plus de prêts, et il n’y aura pas de vente », expliquait le journal, alors qu’un intérêt d’Arsenal avait aussi été évoqué chez nos confrères ibériques.

Il faut dire qu’en plus de ses prestations convaincantes en Ligue 1, Endrick arrivera dans une équipe où Rodrygo est blessé et sera indisponible pour les premiers mois de la saison, et son concurrent Gonzalo Garcia devrait partir. Tout comme le Real ne devrait pas recruter en attaque, au point où Endrick est déjà considéré comme la "recrue" de l’été à Madrid. Contexte parfait pour lui donc. Pour que l’OL ait de minimes possibilités d’inverser la tendance, il faudrait que le joueur se positionne clairement en ce sens auprès des dirigeants du Real Madrid, ce qui semble tout de même assez peu probable au moment où on écrit ces lignes. Surtout si les Merengues lui ont déjà garanti un certain temps de jeu. Dernier espoir pour l’OL : l’arrivée d’un nouvel entraîneur qui pourrait ne pas forcément compter sur Endrick, malgré l’avis de la direction. Mais ce serait, là aussi, plutôt surprenant au vu des qualités affichées par l’ancien de Palmeiras et des problèmes du Real Madrid devant… Tout indique donc que l’OL va bien devoir composer sans son numéro 9 la saison prochaine…