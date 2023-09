LdC : le directeur sportif du BVB annonce la couleur au PSG

L’équipe du Borussia Dortmund a plié bagage pour se rendre à Paris. Demain, les Marsupiaux entament leur saison de Ligue des Champions sur la pelouse d’un Paris Saint-Germain new-look, mais pas au meilleur de sa forme en Ligue 1. Mais le directeur sportif du BVB, Sebastian Kehl, s’attend à voir une équipe rouge et bleu motivée.

« Ils attendaient certainement plus des premiers matchs et ils ne se voyaient pas à la cinquième place. Mais la phase de Ligue des Champions, c’est quelque chose de différent, pour le club, pour les joueurs, pour la ville, pour les attentes. Ils sont également en compétition pour remporter le titre cette année. Ils sont ainsi constitués et ont investi 350 millions d’euros supplémentaires. Nous savons donc quelle tâche nous attend. Nous devons être préparés à ce que Mbappé, Dembélé et Kolo Muani, les trois joueurs offensifs les plus rapides d’Europe, nous attendent. On va essayer de leur donner peu d’espace, il faut être compact. Mais on aura quand même des phases de possession où il faudra relâcher la pression et être dangereux avec nos propres transitions. Cela nous convient », a-t-il confié à Ruhr Nachrichten.

