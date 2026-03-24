C’est l’heure du vingt-troisième pointage de la saison pour les meilleurs buteurs du Vieux continent. Vous en avez l’habitude, on retrouve dans ce classement les buteurs ayant fait trembler les filets en Allemagne, Angleterre, Autriche, Belgique, Écosse, Espagne, France, Grèce, Italie, Pays-Bas, Portugal, Russie, Suisse et en Turquie. Dans ce nouveau bilan, seul un joueur a su intégrer le top 10 au détriment du joueur de l’Olympiacos, Ayoub El Kaabi.

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Il s’agit de l’Allemand Deniz Undav. Grâce à son doublé (+ une passe décisive) inscrit face à Augsbourg, le joueur de Stuttgart se classe à la neuvième place, juste devant le Kosovar de Majorque, Vedat Muriqi, resté bloqué à 18 réalisations. Outre Muriqi, plusieurs pensionnaires de ce top 10 n’ont d’ailleurs pas réussi à trouver le chemin des filets, à savoir Ueda, Haaland (qui a joué et remporté la finale de la Carabao Cup contre Arsenal), Onuachu, Pavlidis et un certain Kylian Mbappé.

Mbappé perd une place

Entré en cours de match lors du derby de Madrid, l’attaquant des Merengues n’a joué que 26 minutes. Suffisant pour se faire tacler par une presse espagnole excédée par son comportement. Muet, le capitaine de l’équipe de France a même vu l’un de ses concurrents lui chiper la deuxième place : le serial buteur colombien du Sporting Portugal, Luis Suarez.

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Grâce à son but inscrit contre Alverca, le Sud-Américain compte désormais une longueur de plus que Mbappé, mais reste encore loin du leader du classement. Buteur samedi dernier contre l’Union Berlin, l’Anglais affiche désormais 31 réalisations au compteur, soit sept de plus que son premier poursuivant. Enfin à noter que l’attaquant brésilien de Brentford, Igor Thiago, a grappillé une place (8e).

Le classement des top buteurs européens