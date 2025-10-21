Menu Rechercher
Barça : le groupe contre l’Olympiacos, avec un grand absent

Par Samuel Zemour
1 min.
Hansi Flick @Maxppp
Regarder en direct sur CANAL+ FOOT
Barcelone Olympiakos
Hansi Flick a dévoilé ce mardi matin son groupe pour affronter l’Olympiacos, ce soir à 18h45, lors de la 3e journée de Ligue des Champions. Et il y a une bonne nouvelle pour les Blaugranas : Ferran Torres a reçu le feu vert médical et fait donc son retour dans le groupe, aux côtés de Lamine Yamal, Marcus Rashford ou encore Roony Bardghji, mais sans Robert Lewandowski, toujours forfait.

En revanche, Andreas Christensen est forfait pour cause de gastro-entérite, comme le précise le communiqué médical du club, tandis que Raphinha est également bel et bien absent du groupe pour cette rencontre.

Suivez les chocs de la 3ᵉ journée de Ligue des champions sur les chaînes CANAL+. Cliquez ici pour vous abonner et accéder au match.

Pub. le - MAJ le
