«Vous disiez la même chose sur Liverpool» : le PSG refuse la carte de grand favori en Ligue des Champions !

À 24 heures du quart de finale aller de la Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et Liverpool au Parc des Princes, l’attention était tournée ce mardi matin vers la séance d’entraînement ouverte au Campus PSG. La principale information concernait la présence de Bradley Barcola avec le reste du groupe parisien. L’attaquant, dont l’état physique suscitait des interrogations ces derniers jours, a participé à la séance collective, laissant espérer une possible disponibilité pour la réception des Reds, même si le point médical du club a confirmé qu’il ne serait pas encore apte demain. Autre jeune visage aperçu à l’entraînement, celui de Senny Mayulu, régulièrement intégré au groupe professionnel ces dernières semaines. En revanche, Fabián Ruiz était toujours absent de la séance, ce qui entretient le doute autour de sa participation au match. Cette séance s’est aussi déroulée sous le regard attentif de la direction du club, avec la présence du président Nasser Al-Khelaïfi et du conseiller sportif Luis Campos, venus observer un groupe parisien concentré à la veille de l’un des rendez-vous majeurs de la saison européenne.

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Sur le plan sportif, ce choc européen s’annonce particulièrement attendu entre deux clubs habitués aux grandes soirées continentales. L’UEFA a confié l’arbitrage de la rencontre à l’Espagnol José María Sánchez Martínez. Un choix qui ne rappelle pas forcément de bons souvenirs aux clubs français en Ligue des Champions. Les Parisiens abordent toutefois cette première manche avec de la confiance après leur succès ce week-end contre Toulouse (3-1), qui leur a permis de poursuivre leur bonne dynamique nationale. En face, Liverpool arrive dans un contexte un peu différent après une lourde élimination face à Manchester City (4-0) en FA Cup, un revers qui pourrait peser sur la confiance des Anglais. Ce quart de finale ravive également le souvenir de leur confrontation la saison dernière en 8es de finale de la compétition. Battu à l’aller à Paris (0-1), le club de la capitale avait renversé la situation sur la pelouse d’Anfield avant de s’imposer lors de la séance de tirs au but. Autant d’éléments qui promettent une confrontation intense entre deux prétendants sérieux à une place dans le dernier carré européen.

Hors de question d’être favoris

En conférence de presse, Luis Enrique refuse de crier victoire trop vite malgré la méforme des Reds. « Ce n’est pas important qui est favori, enfin celui que vous décidez de favoriser. C’est impossible avec ces deux équipes. Je n’y crois pas. L’année dernière, tout le monde disait que c’était Liverpool. L’équipe qualifiée a été le PSG. C’est le métier de l’entraîneur de chercher la manière de performer. Chaque année est différente. Je fais toujours la même chose avec la même identité en jouant un beau football et en cherchant à grandir de chaque match. Pas le même Liverpool ? Je ne sais pas. Cela dépend du résultat. Ce sera un match comme l’année dernière peut-être. Le premier est à domicile comme l’année dernière. Le match peut changer. Cela dépend aussi de différents aspects. On va chercher à avoir la possession. On a l’habitude de jouer les équipes anglaises. Je pense que c’était incroyable. On a perdu ce match, mais on a fait plus de matchs de ce niveau-là. C’est la confiance qu’on a de jouer notre foot d’attaque. Peu importe l’adversaire et le stade. Il faut profiter de jouer au Parc et de cette ambiance incroyable. C’est très bon pour nous », a-t-il déclaré. Justement, la natif de Gijón veut utiliser la double confrontation de la saison passée pour avancer avec prudence. Même si les Reds semblent plus friables qu’il y a un an, les Parisiens veulent se méfier.

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« C’était un match de très haut niveau. Je signerai pour le même match, mais pas pour le même résultat. L’année dernière, on avait fait notre meilleur match de la saison, et on a perdu. L’année dernière, le favori était Liverpool et le PSG s’est qualifié. Il n’y a pas de favori. Si tu penses que tu es favori, tu te rates. On joue face à une équipe de très haut niveau. Nous n’allons pas commettre cette erreur », a conclu l’ancien sélectionneur de la Roja. Même son de cloche pour Vitinha devant les journalistes : « c’est vous qui le dites. Vous disiez la même chose sur Liverpool l’année dernière. On connaît bien le foot. Vous aussi. Il n’y a pas de favoris dans le foot. On l’a tous vu. Liverpool, c’est Liverpool. Peu importe leur forme. Ils ont des grands joueurs. En soirée de Ligue des Champions, ils peuvent faire autre chose. Il y a un grand match ici et à Anfield. Demain, on sera à 100%. Il faut qu’on soit alertes. Ascendant psychologique ? Si c’est une chose qui nous aide, oui. Mais si ça nous porte préjudice ? Non. On ne peut pas contrôler. Il faut qu’on contrôle notre état mental. Il faut être alerte et prêt pour jouer ces matchs. Liverpool sera toujours Liverpool. On sait qu’ils ne sont pas dans la meilleure forme. Si on peut tirer parti, on le fera. Mais on fait très attention. C’est toujours dangereux de jouer contre eux. On va tout donner. On sera très concentré ». En tout cas, le PSG semble toujours prêt à débarquer couteau entre les dents, sans trop-plein de confiance futile.

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