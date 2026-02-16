Ligue des Champions, PSG : Ousmane Dembélé est incertain pour le barrage face à Monaco !

Battu vendredi soir sur la pelouse du Roazhon Park par le Stade Rennais (3-1), le Paris Saint-Germain a une nouvelle fois étalé ses limites actuelles. Face à une équipe bretonne dans le dur et qui venait de limoger son entraîneur Habib Beye, les Parisiens ont livré une prestation terne, une semaine après un succès pourtant probant face à l’OM (5-0). Une défaite qui n’a fait que confirmer que les inquiétudes autour du contenu de jeu proposé n’étaient pas encore parties. À quelques jours d’un rendez-vous capital en Ligue des Champions, ce revers est venu encore un peu plus fragiliser un groupe en manque de certitudes.

Ce mardi, le club de la capitale joue déjà très gros avec le barrage aller de C1 face à l’AS Monaco. Comme la saison passée, le PSG disputera un duel franco-français. Mais cette fois-ci, Paris arrive sans une véritable dynamique positive. Entre une animation offensive stérile, une défense loin d’être rassurante et un collectif qui peine à se trouver, les Champions d’Europe en titre abordent ce choc continental avec de nombreux doutes, alors qu’un signal fort est attendu. Et comme si le contexte n’était pas déjà assez pesant, une mauvaise nouvelle est venue s’ajouter ce lundi soir.

Grosse alerte pour Dembélé !

Lors de l’entraînement à huis clos au stade Louis-II, Ousmane Dembélé s’est plaint d’une gêne à une jambe, révèle L’Équipe. L’international français (57 sélections) a multiplié les accélérations pour tester ses sensations, avant de longuement échanger avec le médecin de la formation parisienne, laissant planer un sérieux doute sur sa capacité à entamer la rencontre.

À Rennes, vendredi, le Ballon d’Or avait déjà ressenti une gêne similaire vendredi et avait remplacé à la 74e minute de jeu par Gonçalo Ramos. À moins de 24 heures de cette rencontre décisive pour la suite de la campagne européenne du PSG, l’incertitude autour de Dembélé représente un nouveau casse-tête pour le staff parisien. Dans un PSG déjà en panne de jeu et de confiance, l’absence du numéro 10 pourrait peser lourd face à une formation monégasque qui connaît la recette pour battre le PSG (victoire, 1-0 en Ligue 1).

