Italie : la liste de Roberto Mancini avec trois nouveaux

La sélection italienne a dévoilé ce vendredi la liste des 30 joueurs convoqués par Roberto Mancini pour les deux prochaines échéances de la Squadra Azzura, qui recevra l’Angleterre le 23 mars prochain avant de se déplacer à Malte trois jours plus tard pour son entrée en lice dans les éliminatoires de l’Euro 2024, prévu en Allemagne dans près d’un an et demi.

Le sélectionneur transalpin a décidé de faire découvrir la sélection à trois joueurs : le défenseur central du Torino Alessandro Buongiorno, l’attaquant du CA Tigre (D1 argentine) - prêté par Boca Juniors - Mateo Retegui (23 ans) et le gardien de but de Lecce Wladimiro Falcone (27 ans). Les Parisiens Gianluigi Donnarumma et Marco Verratti sont, quant à eux, bien présents dans la liste.

