Coupe du Monde 2026 : Enzo Fernandez expulsé après un tacle violent

Vu le match de l’Argentine lors de cette finale de Coupe du Monde contre l’Espagne, un carton rouge leur pendait au nez. Et alors que Slavko Vincic avait été plus que patient en première période, l’arbitre slovène a décidé de muscler son jeu et de sortir les cartons en seconde période.

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Carton rouge pour Enzo Fernández ! Déjà averti, le milieu argentin déséquilibre Pau Cubarsí dans les airs et écope d’un second carton jaune. L’Argentine va terminer à dix ! 🟥🔥



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Logiquement, l’Albiceleste, très agressive depuis le début du match, en a fait les frais. Déjà averti pour une faute stupide quelques minutes auparavant, Enzo Fernandez a été expulsé dans le temps additionnel pour un choc violent avec Pau Cubarsi. Sans hésiter, Vincic a donné un deuxième jaune au milieu de Chelsea, l’un des héros de la demi-finale face à l’Angleterre.