Coupe du Monde 2026 : Deschamps assume la supériorité de l’Espagne

La marche était finalement trop haute pour les Bleus. Dominée dans la maîtrise technique et collective par une Espagne très solide, l’équipe de France s’est inclinée (2-0) en demi-finale de la Coupe du Monde 2026 après des buts de Mikel Oyarzabal sur penalty et de Pedro Porro. Malgré une vive contestation autour de la décision ayant offert l’ouverture du score à la Roja, Didier Deschamps n’a pas cherché à se réfugier uniquement derrière l’arbitrage. Le sélectionneur français a également reconnu la supériorité de son adversaire et les insuffisances affichées par son équipe.

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«Il faut être aussi logique et reconnaître qu’aujourd’hui on a été un ton en dessous sur le plan technique contre une équipe qui a bien maîtrisé son sujet, mais c’est d’abord de notre faut (…) On a été en dessous sur le plan technique, il n’y a pas de science exacte, on les a mis moins en difficulté que ce qu’on voulait. Ils ont cette capacité à bien défendre, fermer les espaces et faire preuve de roublardise. Il aurait fallu qu’on soit au maximum, cela n’a pas été le cas même si on a cherché. On a commis un peu trop d’erreurs techniques qui nous ont faire reculer».