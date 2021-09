OL : Xherdan Shaqiri se confie sur son adaptation

Arrivé à l'Olympique Lyonnais une semaine avant la fin du dernier mercato estival, le milieu offensif suisse Xherdan Shaqiri a pris rapidement ses marques au sein de l'équipe de Peter Bosz, avec déjà quatre titularisations sur ses matchs sous le maillot rhodanien (1 but, 1 passe décisive). Avant d'affronter Brondby en Ligue Europa ce jeudi, l'international aux 96 sélections (26 buts) s'est d'ailleurs livré sur les coulisses de son adaptation à Lyon.

« Je me sens vraiment bien, je progresse à chaque match. L'équipe m'a très bien accueilli, je suis très content. Je n'avais pas joué pendant deux ou trois mois donc l'entraîneur a fait attention pour les blessures. Et je vois que la forme revient, je suis très heureux d'être là et très content d'avoir marqué ce premier but (contre Troyes, ndlr), et j'espère que d'autres viendront », a-t-il affirmé en conférence de presse.