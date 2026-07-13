Coupe du Monde 2026, Angleterre : Harry Kane prend publiquement position dans le conflit entre Thomas Tuchel et Jude Bellingham !

« On s’est vraiment compliqué la vie aujourd’hui. Le résultat est fantastique, on est en demi-finales. C’est incroyable. Je ne suis pas satisfait de notre performance. À tous les égards. L’engagement est là, mais nous nous sommes compliqué la tâche énormément par notre jeu. Des erreurs tactiques et un manque de rapidité et de régularité. Nous avons eu de la chance. La mentalité ? C’est une question de mentalité pure et simple. Comment peut-on parler de mentalité maintenant ? Ce n’est pas un problème de mentalité. On peut le refouler et le vendre. Pourquoi parler de mentalité ? C’est la qualité de notre jeu qui pose problème. C’est une question de qualité, nous devons mieux jouer ». Tels étaient les propos de Thomas Tuchel après la victoire contre la Norvège en quarts de cette Coupe du Monde 2026.

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Malgré la victoire et la qualification des Three Lions pour les demies du tournoi - où ils affronteront l’Argentine - le sélectionneur anglais n’était donc pas vraiment satisfait de la copie rendue par ses troupes. Jude Bellingham lui avait d’ailleurs répondu par la suite : « peut-être qu’il voit notre potentiel comme vous dites… ou peut-être qu’il ne sait juste pas ce que c’est de jouer dans ce genre de condition face à Haaland, Ødegaard, Nusa ou Sørloth. Ce n’est pas une équipe facile à affronter. Je crois qu’on essaye de créer un environnement positif, et on devrait continuer à le faire puisqu’on est en demi-finale. Je ne saurais trop féliciter mes coéquipiers. Tu ne gagneras pas toujours les matches en faisant vivre le ballon et faire 1000 passes. Parfois tu dois gagner en jouant sale. Et c’est ce qu’on a fait ce soir ». Et ce, alors que les relations entre les deux hommes sont présentées comme très froides en Angleterre.

Kane se positionne

Interrogé par les médias anglais sur son sélectionneur, Harry Kane a tenu à défendre l’ancien coach du Paris Saint-Germain. « Quand il nous voit à l’entraînement, il sait ce qu’on peut faire, surtout avec les joueurs qu’on a, la façon dont on attaque, nos un-contre-un et nos dribbles, il veut juste voir cette version de nous en match. Il sait comme tout le monde que ce n’est pas si facile, car on joue contre de grosses oppositions, de bonnes équipes. Il tente de tirer le meilleur de nous et on est conscient qu’on peut encore atteindre un meilleur niveau », a lancé le buteur du Bayern Munich.

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« Nous n’avons pas encore vu notre meilleur niveau, nous l’avons seulement montré par courts moments. Comme contre la Norvège. Mais nous n’avons pas eu le contrôle total comme nous le voulions, et que nous savons que nous pouvons avoir. On jouera contre une des meilleures équipes du monde en demies, et on sait qu’on peut encore progresser », a conclu le numéro 9 des Three Lions. Clairement, il se range donc du côté de son sélectionneur, dont il justifie les propos. Jude Bellingham appréciera…