Un ancien joueur de Bordeaux se mobilise pour aider les pompiers face aux incendies

Ancien milieu de terrain des Girondins de Bordeaux, Pierre Ducasse a été directement touché par les violents incendies qui ont ravagé la Gironde. Évacué avec sa famille en raison des fumées toxiques, l’ancien joueur de 39 ans a ensuite décidé de rejoindre ses proches et des habitants mobilisés pour venir en aide aux pompiers sur le terrain. « Le ciel était tout noir, c’était apocalyptique. On avait l’impression que le ciel nous tombait sur la tête, avec une odeur de brûlé et des cendres dans le jardin », raconte-t-il à L’Équipe. Alors que les flammes se rapprochaient de la maison familiale située à Marcheprime, à quelques centaines de mètres seulement, Ducasse a participé au ravitaillement des soldats du feu en apportant notamment de l’eau avec d’autres civils. Une expérience marquante pour l’ancien Bordelais, bouleversé par l’ampleur des dégâts, mais aussi par la solidarité locale : « il y a des endroits où on se retrouve avec des flammes de trois mètres de haut. C’est notre coin, là où on a grandi, tout un écosystème est détruit ».

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Il rend également hommage aux pompiers, qu’il décrit comme « des sportifs professionnels avec un mental d’acier », engagés sans relâche face à un incendie d’une violence exceptionnelle, avant d’ajouter : « des amis pompiers nous ont dit qu’ils avaient besoin d’aide, qu’ils n’avaient jamais assez d’eau. Comme nous, des centaines et centaines de civils sont venus avec une ou deux cuves sur l’arrière de leur pick-up ou camion pour les ravitailler et leur faire gagner du temps, car ça permet de les laisser plus proches du feu. C’était particulier comme atmosphère, on voyait les pompiers venir de partout, on les applaudissait, et ce sont eux qui nous remerciaient : "sans vous, on serait en galère." »