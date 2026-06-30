Justice : Gerson attaqué par Flamengo

Entre Gerson et Flamengo, l’amour a laissé la place à la haine. RTI Esporte rapporte que club brésilien, où il a joué entre 2019 et 2021 puis entre 2023 et 2025, a décidé de le traîner devant les tribunaux. En effet, Flamengo a engagé une procédure judiciaire contre le milieu de terrain, qui évolue actuellement à Cruzeiro, et contre FGM Sports, la société gérée par son père et agent et accusée de propager des mensonges.

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La raison ? L’écurie auriverde accuse Gerson (29 ans) d’avoir conclu un accord avec le Zénit Saint-Pétersbourg en 2025 bien avant le début des négociations entre clubs. Flamengo juge son attitude irrespectueuse mais surtout contraire aux règles et à ses obligations contractuelles. Par conséquent, le club brésilien réclame une compensation financière au clan Gerson, qui a aussi rompu de manière anticipée le contrat d’exploitation de droits à l’image qui les liaient jusqu’en 2030. Flamengo estime que son départ a engendré des pertes financières colossales et réclame ainsi environ 7,2 M€. Affaire à suivre…