L’AC Milan prépare déjà 2 départs

L’AC Milan prépare un important dégraissage de son effectif. Selon La Gazzetta dello Sport, les dirigeants italiens auraient décidé de ne pas prolonger les contrats de Fikayo Tomori et Ruben Loftus-Cheek, tous deux liés au club jusqu’en juin 2027. L’objectif serait avant tout financier, puisque le départ des deux internationaux anglais permettrait aux Rossoneri d’économiser près de 10 millions d’euros de salaires bruts par saison. Le défenseur central pourrait même quitter la Lombardie dès le prochain mercato hivernal, tandis que son compatriote devrait attendre l’été prochain. Une décision qui s’explique également par la place de moins en moins importante occupée par les deux joueurs dans les plans de Ruben Amorim.

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Malgré ses 214 apparitions et son rôle dans le titre de champion d’Italie remporté en 2022, Fikayo Tomori traverse une période particulièrement compliquée. D’abord écarté du groupe cet été, le défenseur de 28 ans a finalement été réintégré, sans toutefois disputer la moindre minute depuis le début de la saison. De son côté, Ruben Loftus-Cheek peine également à convaincre son entraîneur, avec une seule titularisation lors des quatre dernières rencontres. Amorim avait pourtant salué ses qualités physiques et techniques, tout en regrettant son manque d’implication dans le jeu. Ces deux départs permettraient au club milanais de libérer une marge financière pour renforcer son effectif avec des profils davantage adaptés au projet du technicien portugais.