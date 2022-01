Borussia Dortmund, Real Madrid : quel avenir pour Reinier ?

En filant au Borussia Dortmund sous la forme d’un prêt de deux ans, Reinier (20 ans) pensait connaître le même destin qu’Achraf Hakimi. Malheureusement pour lui, ce n’est pas au Signal Iduna Park qu’il va s’épanouir et qu’il va voir sa cote grimper. Car chez les Marsupiaux, son bilan est catastrophique.

Envoyé en Allemagne pour s’aguerrir, Reinier n’a disputé que 30 matches, toutes compétitions confondues, depuis 2020 pour un total d’un but et une passe décisive. Dès le mois de mars 2021, les rumeurs d’une volonté du Brésilien de plier bagage ont donc logiquement circulé. Une tendance qui s’est confirmée quelques mois plus tard.

Un futur étudié plus attentivement par Madrid

Le 26 octobre 2021, son père poussait un gros coup de gueule en direction du BVB. «Il pourrait apporter à l'équipe grâce à son style de jeu différent, parfois nécessaire sur certains matches. Il interprète comme peu de joueurs l'idée du jeu de possession, du contrôle du cuir. On dirait que Dortmund ne l'a pas compris, que Dortmund ne s'est pas rendu compte qu'il peut être une bonne solution».

En décembre, même constat : le clan Reinier veut voir son protégé bouger. Mais AS nous apprend que le Real Madrid a décidé que son joueur restera à Dortmund jusqu’à la fin de son prêt. Que faire ensuite ? Madrid mise toujours sur son talent brésilien recruté contre 30 M€ et sous contrat jusqu’en 2026. Mais cette fois, les Merengues prendront davantage de temps pour dénicher le prêt idéal pour un joueur qui serait également prêt à retrouver le Real Madrid Castilla pour se relancer tout en restant dans son club. Affaire à suivre.