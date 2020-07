PSG : Christophe Jallet défend Thiago Silva

Thiago Silva et le PSG, c'est terminé à la fin de la saison. Celui qui a été l'une des premières arrivées marquantes du PSG version Qatar, en 2012, va quitter le club à la fin de la saison, alors que son contrat n'a pas été prolongé. Une fin un peu dans l'anonymat pour celui qui a disputé 310 matches sous le maillot parisien.

Coéquipier de « O Monstro » entre 2012 et 2014, Christophe Jallet est revenu dans France Football sur la personnalité du Brésilien : « Thiago n’est pas un grand expressif. Il gardait tout ça pour lui. Sa sensibilité se voyait dans son comportement. Même quand on est fort mentalement, ça touche. Mais il a toujours su se relever. Il ne m’a laissé que des bons souvenirs. Je ne vois pas ce qu’on peut lui reprocher. C’est un super défenseur, l’un des meilleurs que le PSG ait connus, un grand joueur et un grand capitaine. » Souvent moqué pour son absence dans les grands matchs, le défenseur central brésilien n'en était pas moins respecté dans le vestiaire.