La réponse cash de Rennes au PSG après l’inversion de la rencontre !

Le Stade Rennais ne compte pas faire de cadeau au PSG. Alors que le match de dimanche, initialement prévu au Parc des Princes, a été inversé et se jouera finalement au Roazhon Park, le club breton réclame désormais de recevoir deux fois le Paris Saint-Germain cette saison. En effet, pour Rennes, il ne s’agit pas d’une véritable inversion du calendrier, mais d’une conséquence du problème rencontré par le PSG avec sa pelouse. Pour rappel, le règlement de la LFP prévoit qu’une inversion «n’aura aucune incidence sur la suite du calendrier, sauf circonstances exceptionnelles».

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Une lecture qui arrange évidemment le Stade Rennais, affichant, ce jeudi soir, une position très claire : le match retour, prévu en mars à Rennes, doit lui aussi se jouer au Roazhon Park. «Nous défendrons la position que le défaut d’entretien d’une pelouse n’est pas une circonstance exceptionnelle. Il y a des règlements : ils doivent s’appliquer. Nous ne sommes pas les fautifs dans cette affaire, il faut remettre les choses à leur place», a ainsi indiqué Nicolas de Tavernost, président du conseil d’administration du Stade Rennais, invité par le média Ouest-France.

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Rennes ne compte pas se laisser faire

Dès lors, le SRFC ne voit aucune raison de perdre l’avantage de recevoir le PSG deux fois. Pour rappel, le club de la capitale défend, lui, une autre lecture et souhaite retrouver son stade pour le match retour, en invoquant les circonstances exceptionnelles liées à la dégradation de sa pelouse par les fortes chaleurs. La décision appartient désormais à la LFP.

La Commission des compétitions de la LFP se réunira d’ailleurs le 28 août prochain pour statuer sur les conséquences de l’inversion du match PSG-Rennes, après audition des deux clubs. En attendant, Rennes a donc posé les bases : un PSG-Rennes à Rennes dimanche, puis un Rennes-PSG… toujours à Rennes en mars. Un scénario qui ferait forcément grincer des dents dans la capitale…