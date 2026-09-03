Al-Hilal claque 70 M€ pour Gabriel Martinelli !

Le mercato a beau avoir fermé ses portes mardi à 23h59 en Angleterre, Arsenal n’avait pas tout à fait terminé son marché. Il restait encore à vendre Gabriel Martinelli, qui s’était mis d’accord avec Al-Hilal pour un transfert. Comme attendu, un terrain d’entente a été trouvé entre les deux directions et voilà que le milieu offensif brésilien prend la direction de l’Arabie saoudite contre un chèque de 65 M€, plus 5 M€ de bonus. Il a signé pour 4 ans.

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Welcome to Al-Hilal, Martinelli 🤩🔝 pic.twitter.com/4sX5N6jaJb — AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) September 3, 2026

«Gabriel Martinelli a rejoint le club saoudien d’Al-Hilal, en Pro League, dans le cadre d’un transfert définitif, confirme Arsenal sur son site. Gabi nous a rejoints en provenance du club brésilien d’Ituano en juillet 2019 et a disputé 278 matchs avec le club toutes compétitions confondues, inscrivant 62 buts. Tout le monde à Arsenal tient à le remercier pour sa contribution au club et lui souhaite, ainsi qu’à sa famille, le meilleur pour l’avenir.»

La belle plus-value d’Arsenal

Ce changement de décor n’est pas vraiment une surprise. Depuis le début de l’été, le Brésilien de 25 ans était l’un des joueurs les plus souvent cités pour un départ qui pouvait permettre d’alimenter les caisses. Il est encore dans la fleur de l’âge et possède maintenant une solide expérience après 7 ans passés chez les Gunners. Ces derniers réalisent une très belle plus-value puisqu’ils l’avaient recruté à Ituano, son club formateur, en 2019 pour seulement 7 M€.

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S’il a pu être un titulaire de Mikel Arteta par moment, la concurrence renforcée année après année a fini par avoir eu raison de lui. La saison dernière, celle qui a mené le club de Londres à son retour au sommet en Premier League, en plus de disputer une finale de Ligue des Champions, fut plus frustrante. Martinelli est apparu plus en retrait, comme s’il avait atteint un plafond de verre. Il laisse en revanche un secteur offensif plus si dense que cela à Arsenal.