Torino : premiers contacts établis avec Igor Tudor

Selon nos informations, le Torino a pris des renseignements sur Igor Tudor ces derniers jours. Des contacts préliminaires ont eu lieu entre les différentes parties, mais les discussions restent, à ce stade, très loin d’être avancées. L’idée est poussée en interne par Gianluca Petrachi, revenu à la direction sportive du club piémontais en cours de saison pour tenter de redonner une ligne directrice à un Torino qui a longtemps navigué dans le ventre mou de la Serie A avant de se rapprocher dangereusement de la zone rouge au cœur de l’hiver. Après le licenciement de Marco Baroni, les dirigeants grenat avaient choisi de miser sur Roberto D’Aversa pour assurer le maintien et calmer une dynamique devenue très inquiétante. Malgré une fin de saison plus stable et quelques résultats encourageants dans le derby ou face aux concurrents directs, l’ancien coach de Parme ne va pas être conservé pour le prochain exercice.

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Toujours d’après nos indiscrétions, l’entraîneur croate aimerait retrouver la Serie A après son passage très bref à Tottenham, terminé au bout de quelques semaines seulement dans un contexte extrêmement délicat. Son nom conserve également une résonance particulière à Turin, lui qui a porté les couleurs de la Juventus pendant près d’une décennie avant d’y revenir plus tard comme entraîneur. Un clin d’œil forcément symbolique dans une ville où le derby reste omniprésent. En interne, le Torino sait toutefois que le dossier s’annonce complexe puisqu’au moins deux autres clubs de Serie A suivent aussi de près la situation du technicien de 48 ans, dont la cote reste élevée sur le marché italien malgré sa récente expérience anglaise. La valse des entraîneurs se poursuit donc en Italie.