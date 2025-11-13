Menu Rechercher
Commenter 7
Eliminatoires CM - Europe

Qualifs CdM 2026 : la Norvège quasiment qualifiée, l’Islande reste en course, la Hongrie domine l’Arménie

Par Aurélien Macedo - Josué Cassé
1 min.
Erling Braut Haaland avec la Norvège @Maxppp

Ce jeudi, la 9e journée des éliminatoires de la Coupe du monde avait lieu et la Norvège a quasiment validé son billet. Contre l’Estonie, les coéquipiers d’Erling Haaland ont eu du mal en première période, mais ont déroulé en second avec des doublés d’Alexander Sorloth (50e et 52e) et d’Erling Haaland (56e et 62e). Robi Saarma a lui réduit l’écart (65e). Avec cette victoire 4-1, la Norvège dispose de 6 points et d’une différence de +19 d’avance.

La suite après cette publicité

Dans le groupe de la France, l’Islande a dominé l’Azerbaïdjan (2-0) avec des buts d’Albert Gudmundsson (20e) et Sverrir Ingi Ingason (39e). Les Islandais passent deuxièmes à égalité avec l’Ukraine et à trois points de la France qui s’affrontent ce soir. Enfin, le dernier match entre l’Arménie et la Hongrie a vu cette dernière s’imposer 1-0 sur un but de Barnabas Varga (33e). Deuxième de son groupe, la Hongrie revient à deux points du Portugal et fait un gros pas vers les barrages tandis que l’Arménie est éliminée.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (7)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Eliminatoires CM - Europe
Norvège
Islande
Hongrie

En savoir plus sur

Eliminatoires CM - Europe Eliminatoires CM - Europe
Norvège Flag Norvège
Islande Flag Islande
Hongrie Flag Hongrie
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier