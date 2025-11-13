Qualifs CdM 2026 : la Norvège quasiment qualifiée, l’Islande reste en course, la Hongrie domine l’Arménie

Ce jeudi, la 9e journée des éliminatoires de la Coupe du monde avait lieu et la Norvège a quasiment validé son billet. Contre l’Estonie, les coéquipiers d’Erling Haaland ont eu du mal en première période, mais ont déroulé en second avec des doublés d’Alexander Sorloth (50e et 52e) et d’Erling Haaland (56e et 62e). Robi Saarma a lui réduit l’écart (65e). Avec cette victoire 4-1, la Norvège dispose de 6 points et d’une différence de +19 d’avance.

La suite après cette publicité

Dans le groupe de la France, l’Islande a dominé l’Azerbaïdjan (2-0) avec des buts d’Albert Gudmundsson (20e) et Sverrir Ingi Ingason (39e). Les Islandais passent deuxièmes à égalité avec l’Ukraine et à trois points de la France qui s’affrontent ce soir. Enfin, le dernier match entre l’Arménie et la Hongrie a vu cette dernière s’imposer 1-0 sur un but de Barnabas Varga (33e). Deuxième de son groupe, la Hongrie revient à deux points du Portugal et fait un gros pas vers les barrages tandis que l’Arménie est éliminée.