Coupe du Monde 2026 : Fabián Ruiz remercie les supporters du PSG après son sacre

Sacré champion du monde avec l’Espagne, face à l’Argentine (1-0, a.p.), Fabián Ruiz n’a pas oublié le Paris Saint-Germain pour autant. Le milieu de terrain de 30 ans a adressé un message aux supporters et au club de la capitale dans une vidéo publiée après son sacre, ce mardi.

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Vous avez un message de notre champion du Monde 👀📩 pic.twitter.com/bz9s1WIvCO — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 21, 2026

« Je voudrais vous remercier pour votre soutien lors de cette Coupe du Monde. À toutes les personnes du PSG, merci beaucoup. Et allez Paris », a indiqué l’ancien joueur du Napoli, tout en brandissant sa Coupe du Monde.