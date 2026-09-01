Hansi Flick réagit à la retraite internationale de Lionel Messi

La décision de Lionel Messi de mettre un terme à sa carrière internationale n’a pas laissé Hansi Flick insensible. Interrogé sur les adieux de la légende argentine avec l’Albiceleste, l’entraîneur du FC Barcelone a reconnu une certaine tristesse, tout en rendant hommage à celui qu’il considère comme le meilleur joueur du monde.

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« C’est le meilleur joueur du monde. Il est incroyable. J’ai vraiment apprécié sa performance en Coupe du monde ; il était brillant, fantastique. D’un côté, je suis triste, mais c’est la vie. Il a eu une carrière fantastique, c’est le meilleur, et il l’a prouvé en Coupe du monde », a déclaré Flick.