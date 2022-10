Séville : Julen Lopetegui viré !

C'est ce qu'on appelle une réaction très rapide. Quelques minutes seulement après la défaite de Séville face à Dortmund (1-4), la direction sévillane a décidé de virer son entraîneur Julen Lopetegui. Après plus de trois saisons avec Séville avec qui il a notamment gagné la Ligue Europa, le technicien espagnol quitte donc le club en ce début de saison. Un début de saison où son discours ne semblait plus passer (17eme de Liga avec 1 petite victoire, 0 victoire en C1).

«Le Sevilla FC a limogé Julen Lopetegui en tant qu'entraîneur de l'équipe première après le choc entre l'équipe du Nervión et le Borussia Dortmund mercredi. Lopetegui clôture une étape réussie avec trois magnifiques campagnes au cours desquelles les objectifs ont été plus qu'atteints et une quatrième saison au cours de laquelle, cependant, les résultats n'ont pas été au rendez-vous, le Sevilla FC obtenant cinq points sur 21 possibles en Liga», peut-on lire dans le communiqué du club.