Algérie : le but contre son camp lunaire de Farès Chaïbi face au Burundi

Vendredi dernier, l’Algérie a parfaitement lancé sa phase de qualification à la prochaine CAN en s’offrant la Zambie (3-1). Ce mardi, les Fennecs devaient confirmer avec un déplacement piégeux sur la pelouse synthétique du Burundi. Pour ce faire, Brahim Hemdani a décidé d’aligner un onze légérement remanié. Au milieu de terrain, Farès Chaïbi était titulaire.

La suite après cette publicité

Le CSC de Chaïbi qui permet au Burundi de mener 1-0 au bout de 5 minutes de jeu…❌ pic.twitter.com/crWyL1lR5n — La Vague Verte ⭐️🇩🇿⭐️ (@la_vagueverte) September 29, 2026

Et après quelques minutes de jeu, le milieu de l’Eintracht Francfort s’est illustré de la pire des manières. Sur un synthétique difficile à apprécier, le natif de Lyon a glissé une passe forte vers Melvin Mastil. Finalement, le ballon a accéléré en cours de route et a trompé le gardien algérien. Un but gag qui a lancé le Burundi, qui a même inscrit un deuxième but dans la foulée. L’après-midi commence très mal pour les Algériens…