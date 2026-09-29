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Éliminatoires CAN

Algérie : le but contre son camp lunaire de Farès Chaïbi face au Burundi

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
chaibi @Maxppp
Burundi 2-1 Algérie

Vendredi dernier, l’Algérie a parfaitement lancé sa phase de qualification à la prochaine CAN en s’offrant la Zambie (3-1). Ce mardi, les Fennecs devaient confirmer avec un déplacement piégeux sur la pelouse synthétique du Burundi. Pour ce faire, Brahim Hemdani a décidé d’aligner un onze légérement remanié. Au milieu de terrain, Farès Chaïbi était titulaire.

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Et après quelques minutes de jeu, le milieu de l’Eintracht Francfort s’est illustré de la pire des manières. Sur un synthétique difficile à apprécier, le natif de Lyon a glissé une passe forte vers Melvin Mastil. Finalement, le ballon a accéléré en cours de route et a trompé le gardien algérien. Un but gag qui a lancé le Burundi, qui a même inscrit un deuxième but dans la foulée. L’après-midi commence très mal pour les Algériens…

Pub. le - MAJ le
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