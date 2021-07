Le groupe du Barça pour la tournée en Allemagne

En attendant le retour espéré de Lionel Messi, le FC Barcelone poursuit sa préparation estivale en Allemagne. Les troupes de Ronald Koeman se sont envolées ce midi. Elles doivent disputer un match amical face au VfB Stuttgart, samedi à 18 heures, à la Mercedes-Benz Arena. Elles traverseront ensuite la frontière, direction Salzbourg, pour affronter le Red Bull (04/08).

Ce mercredi, le Barça a annoncé le groupe convoqué pour ce stage. Sergio Busquets , Martin Braithwaite et Jordi Alba sont de retour après avoir atteint les demi-finales de l'Euro 2020 avec l'Espagne et le Danemark. Antoine Griezmann, Clément Lenglet e Samuel Umtiti sont là aussi. Manque à l'appel Ilaix Moriba. Le milieu prometteur a été écarté, alors que son entourage et le club ne sont toujours pas parvenus à un accord de prolongation.

Le groupe de 25 joueurs

Dest, Piqué, R. Araujo, Sergio, Griezmann, Pjanic, Braithwaite, Riqui Puig, Neto, Lenglet, Jordi Alba, S. Roberto, F. De Jong, Umtiti, Memphis, Iñaki Peña, Arnau Tenas, Collado, Demir, Gavi , Nico, Comas, Balde, R. Manaj et Mortimer.