Liverpool : l’agent de Ronald Araújo sort du silence sur son avenir

Prêté par le FC Barcelone à Liverpool jusqu’à la fin de la saison, Ronald Araújo pourrait finalement prolonger son aventure en Angleterre. Auteur de performances convaincantes depuis son arrivée chez les Reds, le défenseur uruguayen de 27 ans semble avoir retrouvé son meilleur niveau et surtout le plaisir de jouer. Une situation qui pourrait pousser Liverpool à envisager un transfert définitif. Interrogé par WinWin Sports, son agent Eduardo Crnjar a justement fait le point sur l’avenir de son joueur. « Ronald réalise de bonnes performances, nous sommes très satisfaits de ce qu’il apporte, mais il est encore trop tôt pour parler de son avenir », a-t-il expliqué, avant d’insister sur son épanouissement en Angleterre : « Il se sent très bien, il est heureux de jouer à Liverpool et d’aider le club et ses coéquipiers, comme il l’a déjà dit auparavant. » Des déclarations qui laissent donc toutes les possibilités ouvertes concernant la suite de sa carrière.

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Il faut dire que l’ancien Barcelonais s’est rapidement imposé comme un élément important de la défense de Liverpool. Principalement utilisé au poste de latéral droit, Araújo enchaîne les prestations solides et a notamment brillé mercredi lors de la qualification face à Chelsea en Carabao Cup. Déjà élu homme du match contre Brighton en Premier League, l’international uruguayen a également inscrit deux buts en Ligue des champions cette saison, face au LASK et à Villarreal. Son engagement et ses performances lui ont permis de gagner rapidement l’affection des supporters d’Anfield. Liverpool envisagerait désormais de recruter définitivement Araújo si celui-ci maintient son niveau actuel. Pour le moment, aucune décision n’a été prise, mais le club anglais pourrait bien tenter de conserver un joueur qui semble avoir trouvé un nouvel équilibre loin de Barcelone.