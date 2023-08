Hugo Lloris sème déjà la zizanie à la Lazio

Tottenham vit un été historique. Le club londonien a laissé filer le meilleur buteur de son histoire, Harry Kane, et il va également voir partir son emblématique gardien français, Hugo Lloris. À 36 ans, l’ancien capitaine de l’équipe de France a encore un an de contrat, mais il a demandé à sa direction de le laisser filer.

Requête acceptée par les Spurs. Libéré pour services rendus, Lloris a pu négocier sereinement avec ses courtisans. Et ces dernières heures, tout semble indiquer que l’ex-international tricolore (145 sélections) va découvrir un nouveau championnat : la Serie A.

Sarri pas chaud pour recruter Lloris

Annoncé tout proche de la Lazio, Lloris a été ciblé par les Romains suite à la vente du Portugais Luis Maximiano à Almeria (prêt avec option d’achat obligatoire de 10 M€). À Rome, le Français viendrait toutefois jouer la doublure de l’Italien Ivan Provedel (29 ans). Et c’est là où ça se complique. La Gazzetta dello Sport assure que Lloris est uniquement le choix du président Lotito.

En clair, Maurizio Sarri et son staff n’étaient pas pour une arrivée de l’ex-Spur, même en tant que numéro 2. La raison ? Ils craignent que cela mette beaucoup trop de pression à leur numéro 1. De plus, le coach de la Celeste a peur de se retrouver dans une situation très inconfortable avec une doublure nettement mieux payée que le titulaire (qui perçoit environ 1,5 M€ par an). Lotito a promis à Provedel qu’il sera bientôt augmenté, mais Lloris sème déjà la zizanie dans un vestiaire alors qu’il n’y a toujours pas mis les pieds.