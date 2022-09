Barça : l'indésirable Riqui Puig met tout le monde d'accord en MLS

La suite après cette publicité

Voilà sans doute le transfert le plus improbable de l'été dernier. Découverte au FC Barcelone en 2019, la nouvelle pépite Riqui Puig avait surpris tout le monde au Camp Nou et avait tout pour devenir un futur titulaire dans le milieu de terrain blaugrana. Mais avec l'arrivée de Ronald Koeman, puis de Xavi Hernandez sur le banc catalan, le joueur de 23 ans semblait moins convaincant à l'entraînement et était presque sorti du groupe, au point de devenir un indésirable cet été.

Des statistiques impressionnantes

Barré par la forte concurrence en Catalogne, il n'était pas étonnant de voir Riqui Puig rebondir ailleurs en Europe. Sauf que l'Espagnol a surpris tout le monde en décidant de poursuivre sa carrière au Los Angeles Galaxy, la franchise de Major League Soccer, où il s'est engagé pour trois ans et demi, en août dernier. Après seulement sept matches disputés dans le championnat nord-américain, le natif de Matadepera (Catalogne) a déjà mis tout le monde d'accord.

Alors que le LA Galaxy est en difficulté dans la course aux play-offs de la MLS, la technique du milieu de terrain de 23 ans fait beaucoup de bien au club de la côte ouest (92% de passes réussies en 564 minutes jouées). En sept rencontres, il s'est tout de suite montré décisif avec deux réalisations, deux passes décisives, et a été impliqué dans sept buts. Dernièrement, il s'est montré étincelant lors de la victoire face aux Colorado Rapids (4-1). Une rencontre décisive pour la suite du championnat.

Riqui Puig n'a pas aimé son départ de Barcelone

Alors qu'il a été impliqué sur trois buts, sa performance lui a valu d'être sélectionné dans l'équipe de la semaine en Major League Soccer, dans laquelle son coéquipier Gastón Brugman figure également. Avant les trois derniers matches de la saison régulière, cette performance a permis à la franchise de Los Angeles de remonter au 7e rang et d'entrevoir une place qualificative pour les play-offs. Une belle revanche pour celui qui n'a pas apprécié son traitement dans son club formateur, qui a tout de même conservé 50% des droits sur une future vente et ajouté une clause qui lui permettrait de faciliter un retour.

«Ce fut un mois très dur. Je n'avais jamais vu ça, de laisser des joueurs à Barcelone et de ne pas les prendre pour la tournée. Je peux comprendre la situation du club, qu'ils aient voulu mettre la pression sur des joueurs pour qu'ils partent, mais les choses peuvent se faire autrement. Ce fut dur de rester à Barcelone, m'entraîner avec quatre coéquipiers. (...) De la déception ? Oui, totalement, surtout après avoir passé 7 ans au club. Parfois, il faut prendre des décisions, ils ont pris cette décision. Je ne la partage pas, mais c'est comme ça», expliquait l'Espagnol à Fox Sports, avant de découvrir la MLS. Reste à savoir quelle tournure prendra la suite de sa carrière.