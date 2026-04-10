Bayern : Max Eberl torpille les nouvelles rumeurs sur Michael Olise

Et si le Real Madrid avait définitivement été convaincu par Michael Olise (24 ans, sous contrat jusqu’en 2029, ndlr) après sa performance au Bernabéu mardi soir en Ligue des Champions ? C’est peu ou prou ce qu’annonçait ces dernières heures le journaliste allemand Christian Falk de chez Bild dans son dernier podcast. Il révélait même qu’une offre de 160 à 165 M€ était en préparation pour cet été.

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Ce n’est pas la première fois que des rumeurs fusent sur l’international français, et pas la première fois que le Bayern se sent obligé d’y répondre. «Non, il n’y a aucune chance pour qu’il quitte le club, assure Max Eberl le dirigeant bavarois sur Sky Sport. Nous avons un projet à long terme, Michael est très heureux ici. Vous voyez comment cette équipe fonctionne, et si nous continuons à jouer comme ça, il n’y a aucune chance.» Le Real est prévenu.