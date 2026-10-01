Un ancien de l’OL est devenu un gouffre financier en Bundesliga

Le milieu de terrain défensif français Skelly Alvero (24 ans) est dans le dur. Recruté par l’Olympique Lyonnais en juillet 2023 contre 4 M€, l’ancien Sochalien avait été envoyé au Werder Brême en prêt six mois plus tard, avant d’y être définitivement transféré en juillet 2024 pour 4,75 M€. Depuis, l’aventure allemande a viré au fiasco. Alvero n’a joué que 20 matches avec la formation allemande et n’entre plus dans les plans du club, tout comme l’attaquant polonais Dawid Kownacki (29 ans). Ce mercredi, Bild rappelle que les deux joueurs sont tenus à l’écart des matches de l’équipe première depuis le début de la saison et que le cas Alvero préoccupe au plus haut point.

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« Le Français (sous contrat jusqu’en 2028) est devenu un gouffre financier scandaleusement coûteux », écrit le quotidien local, pour souligner l’inutilisation d’un joueur enrôlé pour près de 5 M€ et payé 1 M€ par saison. Après un prêt de quatre mois à Amiens (février-juin 2026) Alvero s’entraîne avec le groupe, mais il évolue avec la réserve, « car il n’est tout simplement pas assez bon pour l’équipe première », affirme le journal. Barré au poste de numéro 6 par Youri Regeer (23 ans), Ludovit Reis (26 ans) et Senne Lynen (27 ans), Alvero trouvera-t-il une solution ? Le problème, c’est que les courtisans ne se bousculent pas au portillon.