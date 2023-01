Mort de Pelé : Gianni Infantino, le recueillement de la honte

La suite après cette publicité

Indignation sur les réseaux sociaux et dans la presse mondiale. Les supporters brésiliens et les simples passionnés de football n’ont pas manqué de pointer du doigt le comportement nonchalant du président de la FIFA, Gianni Infantino qui s’est rendu au Brésil pour rendre un dernier hommage à Pelé lors de la veillée funèbre au stade Vila Belmiro de Santos, du nom d’Urbano Caldeire. Décédé le 29 décembre 2022 à l’âge de 82 ans, le triple champion du monde était une icône nationale qui a eu le droit à un deuil national impressionnant au Brésil pendant plusieurs jours, notamment dans la ville de tous ses exploits à Sao Paulo. Mais les derniers instants de cette célébration ont été perturbés et gâchés par Gianni Infantino.

Pourtant, sa visite symbolique a été l’occasion de lancer une proposition aux 200 fédérations nationales de football existantes, la création d’un stade Pelé dans chaque pays : «Pelé est éternel. La FIFA va rendre hommage au Roi. Nous avons demandé à toutes les fédérations du monde de réaliser une minute de silence avant les matches. Et ce que je peux vous dire, c’est qu’on va demander aux fédérations, 211 pays au total, qu’ils renomment un stade au nom de Pelé. Qu’il y ait dans chaque pays du monde un stade au nom de Pelé. Les futures générations doivent se souvenir de Pelé». Mais cette proposition, critiquée notamment en Argentine où le culte de Maradona est plus fort, est définitivement passée au second plan, ridiculisée, tournée en dérision car submergée par les critiques pour les clichés trop désinvoltes à côté du corps d’O Rei.

Le patron de la plus haute instance mondiale de football avait été parmi les premiers à intervenir lors de la veillée funèbre, mais certaines de ses attitudes ont été relevées et critiquées lors de son passage au stade de Santos. Des selfies tout souriant avec certaines des personnes présentes à quelques mètres du corps du champion brésilien, ainsi qu’une longue série d’interviews dans la zone où le corps de Pelé avait été exposé, ont été très mal vues au Brésil. Pire encore, sur ces photos qui font couler beaucoup d’encre, on peut y voir la sœur de Pelé se recueillir, alors que le président de la FIFA tendait un téléphone portable pour prendre un selfie avec un homme. Sur une deuxième photo, un autre homme s’est arrêté pour demander une photo avec Infantino - qui a accepté sans même hésiter.

Alors qu’il se tenait près du cercueil, il a également été vu en train de consoler la veuve de Pelé, Marcia Aoki, et son fils Edinho, tout en serrant la main d’autres personnes debout sous l’auvent en arborant un large sourire. Assistant à la veillée de 24 heures avec les chefs des confédérations de football sud-américaine et brésilienne, Gianni Infantino a été accusé, de manière générale, d’avoir voulu être le centre de l’attention, de s’attirer tous les projecteurs de l’événement sans respecter les recueillements, les prières ou encore les vives émotions durant cette veillée.