Brésil : Marquinhos voit Neymar à la Coupe du Monde

C’est un soutien de poids que vient de recevoir Neymar dans l’optique de la Coupe du Monde. Disparu de la Seleçao depuis sa terrible blessure en octobre 2023, le meneur de jeu de Santos a une nouvelle fois été "oublié" par Carlo Ancelotti dans ce qui est la dernière liste avant celle pour le Mondial cet été. S’il ne sera pas sur le terrain pour les deux matchs amicaux contre l’équipe de France et la Croatie, l’ancien Parisien peut compter sur Marquinhos. Incertain face aux Bleus, le défenseur du PSG estime que son ex-partenaire a de bonnes chances de faire partie des 26 pour le Mexique, les États-Unis et le Canada.

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«Je crois sincèrement que ça va le faire. Il a vraiment envie de revenir en forme. Et nous aussi, en tant que partenaires, Brésiliens et supporters, nous voulons qu’il participe à cette Coupe du Monde», assure le défenseur qui cumule tout de même 202 matchs, club et sélection confondus, avec la star. «Pour nous les défenseurs, c’est horrible (de l’affronter). Tu fermes à droite, il va à gauche ; tu fermes à gauche, il va à droite. Quand tu crois que c’est impossible qu’il s’en sorte, il invente un geste, un pas de danse, et il parvient à s’échapper. Chaque jour, il créait quelque chose qu’il n’avait jamais fait auparavant, il nous impressionnait». Neymar appréciera.